Prihaja upogljivi telefon Pixel

Google je z video posnetkom, objavljenim na družabnem omrežju Twitter in spletišču YouTube, uradno napovedal prihod upogljivega telefona serije Pixel.

Po mesecih govoric in nepreverjenih informacij je Google potrdil obstoj upogljivega telefona Pixel Fold. Googlov prvi tovrstni izdelek ima navpični zglob, ki se odpre in razkrije zaslon, podoben tablici. Ko je Pixel Fold zaprt, uporabnik z njim rokuje s pomočjo manjšega, zunanjega zaslona, občutljivega za dotik. Zunanji zaslon naj bi meril 5,8 palca, notranji pa 7,6 palca. Baterija v telefonu Pixel Fold naj bi zadostovala za 24 ur običajne rabe in celo do 72 ur dela z vklopljenim načinom Extreme Battery Saver. Telefon bo predvidoma poganjal enak procesor Tensor G2 kot model Pixel 7.

Cena upogljivega Googlovega telefona bo predvidoma od 1700 ameriških dolarjev navzgor, na prodaj pa bi lahko bil že prihodnji mesec. Žal video niti uradna spletna stran ne izdajata več informacij.