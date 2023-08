Objavljeno: 24.8.2023 05:00

Prihaja Sonyjeva prenosna konzola PlayStation Portal

Sony je napovedal izid ročne konzole PlayStation Portal, ki bo omogočala pretakanje iger s PlayStationa 5 na vgrajeni 8-palčni zaslon. Konzola bo na voljo jeseni za 200 dolarjev.

PlayStation Portal se s samostoječim PlayStationom 5 poveže prek Wi-Fi. Igre bo možno igrati prenesti kar med igranjem, ki ga bomo lahko začeli na PS5 in nadaljevali na PSP. To bo delovalo z vsemi igrami na PS5, ki podpirajo krmilnik Dualsense. To je po svoje logično, ker so krmilne tipke na obeh straneh PSP silno podobne tistim na PS5 DualSense.

PSP ne bo podpiral lokalnega pogajanja iger, torej bosta PS5 in povezava Wi-Fi nujna. Zanimivo pa je, da PSP ne bo združljiv z igrami, ki jih bomo na PS5 poganjali v pretočnem načinu iz oblaka (če imamo PS Plus Premium). V praksi to pomeni, da lahko na PSP poganjamo zgolj igre, ki smo jih naložili na PS5.

Naslednja pomanjkljivost je odsotnost povezave Bluetooth. To pomeni, da odpadejo brezžične slušalke ali Sony Pulse 3D. Namesto tega podpira Sonyjev lastniški protokol PlayStation Link, kar je velik korak nazaj v smislu združljivosti. Da bi uporabljali naprave s povezavo Bluetooth, bo treba uporabiti adapter za USB na PS5.