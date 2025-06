Prihaja sodobni Blackberry

S pametnim telefonom Unihertz Titan 2 se v slogu vrača fizična tipkovnica.

Unihertz, kitajski proizvajalec pametnih telefonov, je na Kickstarterju predstavil Titan 2, ki vključuje podporo za 5G, operacijski sistem Android 15, procesor Dimensity 7300, 12 GB pomnilnika in 512 GB prostora za shranjevanje. Slabih 11 milimetrov tanek in 235 g težek telefon z baterijo 5050 mAh ima osrednji zaslon velikosti 4,5 palca in ločljivostjo 1440 x 1440, 2-palčnega hrbtnega za prikaz obvestil in uporabi pripomočkov, 50 MP kamero (8 MP telefoto in 32 MP za selfije) ter seveda fizično tipkovnico QWERTY po vzoru nekdaj izredno priljubljenih kanadskih telefonov Blackberry. Slednja poleg užitkarskega pritiskanja na prave tipke omogoča tudi izvajanje prilagodljivih bližnjic. Telefonu ne manjkajo niti Bluetooth 5.4, NFC, IR port, FM radio, GPS z dvojnim pasom, stranski programabilni gumbi ter bralnik prstnih odtisov. Titan 2 bo na voljo oktobra 2025 po maloprodajni ceni 400 USD, medtem ko ga bodo podporniki s Kickstarterja prejeli za 130 manj.

JuN-HDI-GVI