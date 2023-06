Prihaja še zadnja skladba The Beatles, ki jo je rešila umetna inteligenca

Paul McCartney je dejal, da bodo z umetno inteligenco uspeli izdati še zadnjo skladbo skupine The Beatles. Naslova ni razkril, zelo verjetno pa gre za Now and Then, ki jo je John Lennon pisal leta 1978.

Že leta 1995 so jo poizkusili dodati v antološki album, a je bil edini dostopni posnetek preslabe kakovosti, da bi ga bilo možno obdelati. George Harrison je objavi nasprotoval, a Harrison je potem leta 2001 umrl. To ni prva skladba, ki bi izšla po koncu skupine The Beatles. Free As A Bird in Real Love sta izšli leta 1995 in 1996.

Now and Then obstaja na posnetku nizke kakovosti, kjer je Lennon glas neprimeren za produkcijo, ker je v ozadju hrup. Leta 2009 se je pojavil nekoliko boljši posnetek brez hrupa. McCartney je odtlej večkrat dejal, da ta skladba še vedno ostaja nedokončana in da jo želi izdati. Sedaj se bo to očitno zgodilo.

Z umetno inteligenco so ločili Lennonov vokal in klavir. To je potem omogočilo prečiščenje posnetkov in normalno produkcijo. Ta je sedaj končana in skladba naj bi izšla prihodnje leto.