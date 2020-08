Prihaja prvi telefon s kamero pod zaslonom

ZTE je napovedal telefon Axon 20 5G, ta bo prvi telefon s prednjo kamero, vgrajeno v zaslon telefona.

Pri ZTE sicer trdijo, da tako tehnologijo razvijajo praktično vsi pomembnejši proizvajalci, a da bodo prvi, ki bodo to ponudili na trgu. Pred časom se je v spletu sicer že pojavil prototip podjetja Oppo s tako kamero. Telefon naj bi imel velik, skoraj 7 palčni zaslon OLED, po govoricah sodeč naj bi prednja kamera ponujala ločljivost 32 milijonov pik, glavna zadnja kamera pa 64 milijonov. Vgrajenih naj bi bilo do 12 GB pomnilnika in baterija zmogljivosti 4.120 mAh. Uradna predstavitev naj bi bila prvega septembra.

Z vgradnjo kamere v sam zaslon bodo proizvajalci lahko ponudili še večje zaslone v manjših ohišjih. Take novosti sicer radi prvi pokažejo ravno manjši Kitajski proizvajalci, a se kmalu zatem pojavijo tudi v napravah večjih, bolj poznanih proizvajalcev. ZTE pri nas sicer ni ravno znan, a gre za enega večjih Kitajskih proizvajalcev (lani smo preizkusili vstopni telefon A1 Alpha, ki je pravzaprav preimenovani ZTEjev model).