Prihaja prva slovenska Python konferenca

Objavljeno: 28.2.2020 10:13

Aprila prihaja prva slovenska Python konferenca, organizirana s strani skupnosti.

Dvodnevna mednarodna konferenca DragonPy se bo odvijala 18. in 19. aprila, za tem pa bo še tri dni razvojnih dogodkov (»sprint«). Konferenca bo imela poudarek na dobrih praksah na področju spletnega razvoja in podatkovnih znanostih, seveda pri uporabi izredno priljubljenega Pythona. Vstopnice so že na voljo na spletni strani dogodka.

Velja omeniti, da se s strani skupnosti organizirajo tudi mesečno dogodki preko spletne strani Meetup.com.