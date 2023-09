Prihaja poceni prenosnik MacBook?

Iz Tajvana prihaja presenetljiva novica, da naj bi Apple pripravljal veliko cenejšo verzijo prenosnika MacBook, s katero namerava tekmovati s Chromebooki v izobraževalnem sektorju.

DigiTimes poroča, da Apple pripravlja novo linijo prenosnikov, ki bi jo ločil od obstoječih MacBook Air in Pro. Zunanji videz bo novemu prenosniku še vedno določalo znano kovinsko ohišje, vendar bo iz drugih materialov, stroški mehanskih komponent pa bodo nižji, trdi poročilo. Aktivnosti glavnih dobaviteljev, kot sta Quanta Computer in Foxconn, za zdaj nakazujejo, da je lansiranje izdelka v prvi polovici naslednjega leta malo verjetno. Kljub temu se Applu precej mudi.

V letu 2019 je bilo prodanih 13,9 milijona Chromebookov, v letu 2020 30,4 milijona in 33,5 milijona v letu 2021, razkrivajo raziskave DigiTimes. To kaže na izredno priljubljenost Googlovih cenovno ugodnih prenosnikov v izobraževalnem sektorju, ki se je razvila med globalno pandemijo in po njej. Število izobraževalnih ustanov, ki uporabljajo prenosnike Chromebook, naj bi v primerjavi s prodajo Appleovih iPadov na izobraževalnem trgu, še vedno rastlo.