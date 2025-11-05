Objavljeno: 5.11.2025 09:00

Prihaja poceni Macbook

Apple naj bi v prvi polovici leta 2026 predstavil svoj prvi cenovno dostopni prenosnik Macbook.

Po poročanju Bloomberga je poceni Macbook v zgodnji fazi proizvodnje pri tujih dobaviteljih, medtem ko ga Apple že interno testira. Cilj podjetja je privabiti uporabnike, ki sicer posegajo po cenejših Chromebookih in prenosnikih z operacijskim sistemom Windows, ter jih vključiti v Applov ekosistem. Novi Macbook bo usmerjen predvsem na študente, poslovne uporabnike in vse, ki računalnik uporabljajo za osnovna opravila, kot sta brskanje po spletu ter delo z dokumenti in večpredstavnostjo.

Cenejši Applov prenosnik bo imel novo zasnovo, LCD zaslon in procesor telefona iPhone (serija A). Slednji naj bi bil poreklu navkljub zmogljivejši od čipa M1. Velikost zaslona bo verjetno manjša od 13,6 palca, kolikor meri MacBook Air. Apple razmišlja o ceni, ki bo precej manjša od tisoč ameriških dolarjev, da bi se uspešno kosal s cenejšimi napravami. Ker se višji razredi Chromebookov prodajajo za okoli 600 dolarjev, bo moral Apple novega Macbooka prodajati za 700 dolarjev ali manj, če želi doseči širši trg. Trenutek je za cenejšega Macbooka vsekakor pravi, saj Microsoft zaključuje podporo za Windows 10 na starejših napravah, ki ne podpirajo Windows 11, kar pomeni, da bo veliko uporabnikov in podjetij v bližnji prihodnosti iskalo nadomestne naprave.