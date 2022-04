Prihaja OnePlus Ace

V spletu se pojavlja vse več podrobnosti prihajajočega telefona OnePlus Ace, šlo naj bi za telefon višjega cenovnega razreda.

Sodeč po govoricah naj bi bil telefon le preimenovan Realme GT Neo3 – OnePlus in realme imata namreč skupnega lastnika, podjetje BBK Electronics. Kakorkoli že, telefon bo vsaj po trenutno dosegljivih podatkih izredno zanimiv. Uporabljal bo MediaTekov procesor Dimensity 8100, gre za zelo zmogljiv procesor, narejen v 5 nm tehnologiji, ob tem bo na voljo 12 GB pomnilnika. Posebej naj bi poudarjali zmogljivost v igrah, ob tem pa naj bi bila cena telefona nekje med 400 in 500 evri (vsaj taka so trenutna ugibanja).

Zmogljivost potrjuje tudi preizkus GeekBench, kjer so se v spletnem seznamu pojavili rezultati, ki naj bi bili narejeni s tem prihajajočim telefonom. Telefon naj bi sicer imel 6,7 palčni zaslon AMOLED z osveževanjem do 120 Hz. Vgrajena bo baterija 4,500 mAh ter napajanje z močjo do 150 W.