Prihaja nova Nokia 3210

Proizvajalec telefonov HMD Global je razkril podrobnosti o prihajajočem telefonu Nokia 3210 2024.

Nokia 3210 2024 predstavlja sodobno preobrazbo legendarnega modela iz leta 1999 in sledi nedavnim izdajam, kot so Nokia 215, 225 in 235. Nova Nokia 3210 se ponaša z 2,4-palčnim zaslonom ločljivosti 320 x 240 slikovnih pik in deluje na osnovi čipa Unisoc T107, ki je enak kot pri drugih telefonih serije Nokia 2. Strojna oprema kot sta 64 MB pomnilnika RAM ter možnost razširitve shrambe do 32 GB s karticami microSD, kaže, da je telefon zasnovan za bistvene funkcije, ki so primerne za uporabnike, ki iščejo preprost in zanesljiv mobilni telefon. Baterija kapacitete 1,450 mAh novemu retro telefonu zagotavlja dolgotrajno uporabo osnovnih funkcij, klicev in sporočil. Telefon vključuje tudi 2 MP kamero, ki najverjetneje izhaja iz modela Nokia 235, podporo za dve kartici SIM ter sodobni USB-C priključek za hitrejše polnjenje in prenos podatkov. Cena telefona, katerega datum izdaje še ni znan, bo 90 evrov.