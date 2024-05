Prihaja največji iPhone doslej

Telefon iPhone 16 Pro Max bo po s 6,9 palca največji Applov telefon doslej.

Na spletu se je pojavila fotografija, ki primerja trenutni iPhone 15 Pro Max s predstavitvenim modelom iPhone 16 Pro Max. Predstavitveni modeli, namenjeni prikazu ali testiranju, so zasnovani tako, da posnemajo dimenzije in oblikovne spremembe še neizdanih naprav. Predstavitveni model prihajajočega telefona iPhone 16 Pro Max kaže na povečanje velikosti zaslona s 6,7 na 6,9 palca. To bo največji telefon iPhone doslej. Debelina bo ostala enaka, vendar je pričakovati rahlo povečanje teže zaradi večje velikosti. Poleg tega naj bi Apple pri modelih iPhone 16 Pro uporabil tehnologijo Border Reduction Structure (BRS) za tanjši rob in posledično večji zaslon na istem območju. Prav tako naj bi zaslon iPhone 16 Pro zagotavljal do 20% večjo svetilnost za običajne SDR vsebine. Če bo Apple sledil svojemu običajnemu urniku izdaje novih telefonov, bo linija iPhone 16 predstavljena nekje sredi septembra.