Prihaja konec gonilnikov za tiskalnike v Windows

Odkar Microsoft ponuja gonilnike za tiskalnike prek Windows Update, smo počasi pozabili, kako zapleteno je bilo včasih nameščanje tiskalnikov. Že nekaj let lahko proizvajalci svoje gonilnike certificirajo pri Microsoftu, ta pa jih potem nudi tudi prek posodobitev za Windows. Sedaj bo tega počasi konec, saj gre standardizacija še korak dlje.

Microsoft je sporočil, da proizvajalci tiskalnikov novih gonilnikov ne bodo mogli več vključevati v Windows Update. Časovnica je sicer precej raztegnjena, saj bo sprememba vplivala na precej ljudi. Od leta 2025 ne bo več novih gonilnikov v Windows Update, od leta 2026 bo Windows Update vedno najprej ponudil privzeti gonilnik Windows IPP, leta 2027 pa tudi posodobitve obstoječih gonilnikov prek Windows Update ne bodo več. Če bomo želeli namestiti lastne gonilnike, bomo morali to narediti ročno.

Kako bomo torej tiskali? Odgovor tiči v besedi Mopria, ki jo je Windows podprl v različici 10 21H2. Tiskalniki, ki podpirajo specifikacijo Mopria, lahko uporabljajo enotni gonilnik Microsoft IPP Class Driver. To so vsi novi tiskalniki, zato bodo stare specialne gonilnike potrebovali le še obstoječi tiskalniki, ki jih je čedalje manj. Standard Mopria so leta 2013 skupaj skovali Canon, HP, Samsung and Xerox, do danes pa so se pridružili e Brother, Epson, Microsoft, Lexmark, Kyocera, Adobe in drugi. Trenutno ga podpira že več kot 6000 tiskalnikov.

Microsoft