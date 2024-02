Prihaja GIMP 3!

Brezplačna alternativa Photoshopu po dvajsetih letih dobiva večjo nadgradnjo.

GIMP je zmogljiv in brezplačen grafični urejevalnik slik ter odlična alternativa Photoshopu podjetja Adobe, a njegov razvoj je počasen. Trenutno uporabljamo stabilno različico 2.10.36, čeprav je 2.0 izšla že daljnega 23. marca 2004, kar pomeni, da že dvajset let uporabljamo isto verzijo programa! A obetajo se nam boljši časi, saj nas spomladi čaka vznemirljiva nova različica programa GIMP. Ekipa načrtuje izdajo prve različice 3.x z zanimivimi novostmi, ki so bile predstavljene v številnih publikacijah. Med najbolj zaželenimi so oblika urejanja, ki ne spremeni originalne slike, neposredno upravljanje s pisavami ter nove funkcije za delo s plastmi. GIMP 3 bo imel možnost samodejnega razširjanja in prilagajanja plasti, nova vmesna opcija pa bo omogočala natančnejše poravnavanje plasti in olajšala delo. Vse naštete zmožnosti in več so že na voljo v preizkusni različici za pogumne.