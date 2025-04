Prihaja fotonsko vodilo

V svetu, kjer umetna inteligenca (UI) in visoko zmogljivo računalništvo (HPC) zahtevata vedno večje pasovne širine in energetsko učinkovitost, podjetje Lightmatter iz Kalifornije predstavlja prelomno rešitev: fotonsko vodilop Passage M1000. Ta inovacija obljublja, da bo premagala omejitve tradicionalnih električnih povezav med čipi, ki so že dolgo ozko grlo pri gradnji velikih računalniških sistemov.​

Passage M1000 deluje kot optični vmesnik – plast, ki se nahaja med osnovno ploščo in logičnimi čipi, kot so GPU-ji ali namenska vezja. Namesto da bi podatki potovali po bakrenih povezavah, jih Passage usmerja prek goste mreže optičnih povezav, kar omogoča prenos podatkov s skupno pasovno širino tja do 14,25 TB/s. S tem se znatno zmanjšajo zakasnitve in poraba energije, kar je ključnega pomena za sodobne podatkovne centre. ​

Ena izmed ključnih prednosti Passage M1000 je njegova sposobnost, da omogoča komunikacijo med čipi po celotni površini, ne le na robovih, kot je to običajno pri tradicionalnih rešitvah. To pomeni, da lahko podatki potujejo neposredno med čipi, ne da bi morali prehajati skozi več plasti stikal in pretvornikov, kar poenostavi arhitekturo sistemov in izboljša njihovo učinkovitost.​

Lightmatter je za izdelavo Passage M1000 uporabil tehnologijo Fotonix podjetja GlobalFoundries, ki združuje fotonske in CMOS komponente na enem čipu. To omogoča integracijo do 48 čipov na eni ploščici in povezovanje več takšnih ploščic v večje sisteme. Poleg tega Passage M1000 podpira do 256 optičnih priključkov za povezovanje z zunanjimi sistemi, kar omogoča gradnjo obsežnih in zmogljivih računalniških grozdov. ​

Podjetje je že napovedalo prihod manjših različic, Passage L200 in L200X, ki naj bi bile na voljo leta 2026. Te bodo omogočale pasovne širine do 64 Tb/s in bodo primerne za integracijo v različne računalniške sisteme, od strežnikov do specializiranih pospeševalnikov. ​

Čeprav je tehnologija še v zgodnji fazi, njena obljuba o izboljšanju učinkovitosti in zmogljivosti računalniških sistemov vzbuja veliko zanimanja v industriji. S podporo investitorjev in partnerjev, kot so GlobalFoundries, ter s ciljem, da postane ključni igralec na področju fotonskih rešitev, Lightmatter postavlja temelje za novo ero v računalništvu.