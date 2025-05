Prihaja doba izkušenj s samoučečimi UI agenti

V svetu umetne inteligence se odvija pomemben prehod v tako imenovano "dobo izkušenj", kjer bodo samoučeči se agenti postali ključni akterji na spletu in širše. Ta nova faza razvoja AI, ki jo napovedujeta priznana znanstvenika David Silver in Richard Sutton, pomeni odmik od tradicionalnega učenja na podlagi človeških podatkov in prehod k sistemom, ki se učijo iz lastnih izkušenj z interakcijo s svetom.

V "dobi izkušenj" bodo AI agenti delovali podobno kot ljudje: zbirali bodo podatke skozi časovno dolgotrajne interakcije, oblikovali lastne cilje in se prilagajali novim situacijam. To pomeni, da bodo agenti sposobni samostojnega načrtovanja in sklepanja, kar jim bo omogočilo učinkovitejše delovanje v kompleksnih okoljih.

Za podjetja to predstavlja izziv in priložnost. Razvijalci bodo morali svoje aplikacije zasnovati tako, da bodo dostopne ne le ljudem, ampak tudi AI agentom. To vključuje vzpostavitev varnih in dostopnih API-jev ter uporabo protokolov, kot je Model Context Protocol (MCP), ki omogočajo agentom učinkovito interakcijo z aplikacijami. Prav tako bo pomembno, da aplikacije omogočajo agentom dostop do dejanj in opazovanj, kar jim bo omogočilo učenje iz interakcij.

Če se bo vizija Silverja in Suttona uresničila, bomo kmalu priča milijardam agentov, ki bodo samostojno delovali na spletu in v fizičnem svetu. Njihovo vedenje in potrebe bodo drugačne od človeških, zato bo ključno, da bodo aplikacije prilagojene tudi njim. To bo omogočilo boljše izkoriščanje prihodnjih AI sistemov in zmanjšalo potencialne škodljive učinke njihovega delovanja.

Prehod v "dobo izkušenj" pomeni tudi spremembo v načinu, kako bomo uporabljali internet. Namesto neposredne interakcije z aplikacijami bomo informacije in storitve pridobivali prek AI agentov, ki bodo delovali kot posredniki. To bo spremenilo digitalno krajino in zahtevalo prilagoditev obstoječih poslovnih modelov.