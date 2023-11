Prihaja ChatGPT-5!

Pri podjetju OpenAI so z Microsoftovo finančno pomočjo začeli razvijati naslednjo generacijo umetne inteligence GPT-5.

Podjetje OpenAI je še pred kratkim zatrjevalo, da nima namena razvijati naslednje generacije jezikovnega modela GPT, saj se že verzija 4 približa ali celo ustreza človeškemu znanju in razumevanju. Nadaljevanje razvoja tako spremlja nemalo polemik. Pričakuje se, da bo naslednja generacija AI modelov ne le presegla človeka v smislu znanja, ampak se bo tudi ujemala s človeško sposobnostjo razmišljanja in obdelave kompleksnih idej. To je znano kot umetna splošna inteligenca (AGI), ki presega zgolj ponavljanje nove različice tega, kar je dano, in omogoča izražanje nečesa novega ter izvirnega.

Izvršni direktor podjetja OpenAI Sam Altman je v nedavnem intervjuju potrdil, da bi lahko GPT-5 dosegel stopnjo superinteligence, vendar bo za to potrebna dodatna naložba dolgoletnega partnerja, Microsofta. Gradnja večjega AI modela, kot je ChatGPT, zahteva milijarde dolarjev in ogromno računalniških virov, usposabljanje na trilijonih strani podatkov ter obsežno fino nastavitev in varnostno testiranje. GPT-5 bo zahteval večjo procesno moč in več podatkov kot kdajkoli prej, kar bo Altman pridobil iz kombinacije javno dostopnih podatkov, najdenih na spletu, ter podatkov, kupljenih od podjetij. Za GPT-5 še ni določenega časovnega okvira ali natančnih zmožnosti, saj je nemogoče karkoli napovedovati, dokler ni dokončan. Usposabljanje modela naj bi trajalo mesece, če ne leta, zato bo javnosti verjetno na voljo šele nekaj časa po zaključku usposabljanja. Microsoft je doslej v sklopu večletnega sporazuma v OpenAI vložil že več kot 10 milijard ameriških dolarjev.