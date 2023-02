Prihaja čas, ko bodo brskalniki na iOS svobodni

Popularni brskalniki, denimo Firefox, Chrome ali Edge, na Applovih napravah z iOS delujejo drugače kot drugod. Apple že od nekdaj zahteva, da uporabljajo njegov lasten pogon za izris strani (Safari Webkit), medtem ko na drugih platformah uporabljajo svoje. A to se utegne v prihodnosti spremeniti, na kar se proizvajalci že pripravljajo.

Google in Mozilla že pripravljata verziji Chromiuma in Firefoxa, ki bosta uporabljala Blink in Gecko, torej običajna pogona. Za zdaj iz Appla ni še nobenih informacij, da bi se pravila v prihodnosti spreminjala, a očitno imajo podjetja indice za to. Da se utegne to zgoditi, ni preveč divja špekulacija, ker regulatorji trgov po celem svetu pritiskajo na Apple, naj odpravi po njihovem mnenju nepravične omejitve, kamor sodijo tudi vztrajanje pri Webkitu. V isto košaro sodi še uporaba plačilnih sistemov v aplikacijah, ki niso pod okriljem Appla, in v končni fazi možnost nameščanja aplikacij, ki niso del App Stora.

Omejenost na Webkit sicer velja le za iOS, medtem ko na macOS tega ni. Apple je vztrajanje pri Webkitu utemeljeval z zahtevami, da na iOS brskalniki delujejo predvidljivo, odzivno in varno, a v praksi je to krnilo konkurenco. Uporaba drugih brskalnikov je sicer omogočala, da so si uporabniki na primer sinhronizirali zavihke in zaznamke z drugimi napravami, kjer so imeli te brskalnike, a v praksi so bile pomanjkljivosti in ranljivosti enake kot pri Safariju. Ko bodo lahko uporabljali lastne pogone, tega ne bo več.