Prihaja bistveno znižanje cen mobilnega gostovanja na Zahodnem Balkanu

Evropska komisija in 38 operaterjev iz EU in Zahodnega Balkana je podpisalo dogovor, ki predvideva bistveno znižanje cene prenosa podatkov v gostovanju med tema blokoma. Medtem ko v EU že vrsto leto uživamo gostovanje kot doma, so cene za izlete na Zahodni Balkan astronomske. Z oktobrom se bo to spremenilo.

Že lanskega decembra so na vrhu v Tirani operaterji podpisali deklaracijo, ki je s 1. oktobrom 2023 napovedovala znižanje cene prenosa podatkov v gostovanju. Sedaj so podpisali še dejanski dogovor, po katerem bo od oktobra najvišja cena za prenos gigabajta podatkov 18 evrov, od leta 2026 bo 14 evrov in od leta 2028 le še 9 evrov. Vsako leto bodo preverili položaj in ocenili, ali je potrebno dodatno ukrepanje.

Evropski komisar za širitev Olivér Várhelyi je ob tem dejal, da Komisija pozdravlja ta prostovoljni dogovor operaterjev, ki bo znižal cene gostovanja Evropejcev na Zahodnem Balkanu in obratno. To bo koristilo tako potrošnikom kot podjetjem, je še dodal. Zahodni Balkan so Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Kosovo, Severna Makedonija in Srbija. Te sicer med seboj že poznajo gostovanje, ki je podobno evropskemu.

Med podpisniki so 4iG (Albanija), A1 Group (A1 Telekom Austria, A1 Srbija in A1 Makedonija), BH Telekom Sarajevo, Deutsche Telekom Group, Kosovo Telecom, Orange Group, Telekom Srbija Group in Yettel Beograd.

EU