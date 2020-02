Prihaja 6. mednarodna konferenca BSides Ljubljana

Objavljeno: 21.2.2020 09:49

Konferenca informacijske varnosti se bo tokrat odvijala 4. aprila na Ljubljanskem gradu.

Cilj konference je s strokovnimi izsledki prispevati k višji ozaveščenosti o različnih vidikih in izzivih s področja informacijske varnosti. Kot vsako leto bosta vzporedno potekali 2 seriji predavanj, delavnice, tekmovanje v hekanju, in krajše predstavitve Lightning Talks.

Vstopnice so brezplačne in se sprostijo še 24.2 in 9.3, za tiste, ki bi dogodek želeli podpreti, pa so na voljo t.i. Supporter Tiskets. Gre sicer za neprofiten dogodek, organiziran prostovoljno s strani skupnosti. Prvi BSides dogodek se je zgodil pred 10 leti v ZDA, danes pa letno poteka že več kot 150 BSides dogodkov po celem svetu.