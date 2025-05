Objavljeno: 5.5.2025 07:00

Pri potovanju v ZDA niste več varni

Ob vstopu v državo imamo manj pravic kakor kasneje v državi, kar pod novo ameriško administracijo opaža čedalje več ljudi. To velja tudi pri pregledu elektronskih naprav, ki jih agentje na meji lahko pregledajo brez sodnih odredb. Čedalje več držav zato opozarja na samozaščitne ukrepe pri potovanju v ZDA, celo Kanada.

Agentje na meji ne potrebujejo razloga ali odredbe za preiskavo, kar ni omejeno le na tujce, temveč lahko doleti tudi državljane ZDA. Zahtevajo lahko vpogled v pametni telefon ali osebni računalnik. Če tega ne želimo storiti, nam lahko prepovedo vstop v državo in zasežejo naprave, posameznika pa pridržijo za več ur.

Kanada je zato na svojih spletnih straneh opozorila potnike v ZDA, naj pričakujejo poostrene preglede. Pri tem ne gre nujno za iskanje otroške pornografije ali načrtov za jedrske bombe, temveč zadostuje že prijava v profil na družbenih omrežjih, kjer bi posameznik izražal kritična stališča do ZDA. To ni paranoja, temveč so letos posameznikom iz EU že pregledali naprave in zavrnili vstop v ZDA. Francoskega znanstvenika so na tak način letos marca poslali domov.

Na meji ne velja pravica do zasebnosti, kar je vrhovno sodišče že večkrat poudarilo. Kdor torej potuje v ZDA, mora imeti sterilno čiste elektronske naprave, sicer tvega veliko. Najboljša rešitev je šifriranje podatkov, saj v tem primeru dostopa niti fizično ni možno izsiliti, druga možnost pa je hranjenje podatkov v oblaku, ki jih potem presnamemo nazaj na računalnik. Nekoliko manj radikalni koraki, ki pa utegnejo v večini primerov zadostovati, so izpis iz vseh družbenih omrežij, brisanje kritičnih komentarjev ali pogovorov in izklop naprav.