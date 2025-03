Objavljeno: 28.3.2025 11:00

Previdno, pojavile so se ponarejene kartice RTX 3090 in 4090

Za zdaj le na kitajskem trgu, a krožiti so začeli ponaredki kartic GeForce RTX 3090 in 4090, ki so na prvi pogled nerazločljivi od avtentičnih kartic. Zunanjost jih ne izdaja, celo tiskana vezja (PCB) so videti ustrezna. A v resnici gre za ponaredke.

Čipi, ki so pricinjeni na substrate, so bržkone GA102 iz GeForce RTX 3090 Ti, RTX 3090 ali RTX 3080 Ti, lahko razberemo iz videoposnetkov teh ponaredkov. Šele če podrobno pogledamo SMD-je, prepoznamo razliko. Dve kartici, ki sta na dostopnih videoposnetkih, ne delujeta, a ni znano, ali obstajajo tudi delujoči ponaredki.

Zato velja biti pozoren pri nakupih kartic z interneta. Če so bistveno cenejše od realnih cen, še zlasti z nepoznanih tujih strani, gre lahko za nedelujoče ponaredke.