Objavljeno: 1.3.2024 07:00

Prestopni hrošč: na Novi Zelandiji 10 ur niso mogli plačevati goriva

Na včerajšnji prestopni dan, ki se zgodi vsako četrto leto, so nepričakovano imeli težave tudi računalniški programi. Na Novi Zelandiji je odpovedala programska oprema, ki krmili plačilne terminale za samopostrežne bencinske črpalke. Več kot 10 ur na njih ni bilo možno plačati goriva, na običajnih črpalkah pa le pri prodajalcu.

Zakaj so plačilni terminalni množično odpovedali, še preverjajo. Prizadeti so bili različni bencinski servisi: Allied Petroleum, BP, Gull, Waitomo in Z Energy. Njihova skupna točka je bil plačilni sistem podjetja Invenco Group, ki ni mogel razumeti, da letos obstaja 29. februar. Izvršni direktor podjetja John Scott je težave potrdil.

Da so odpravili hrošča, je trajalo skoraj pol dneva. Prizadel je le Novo Zelandijo, medtem ko v drugih državah težav niso imeli – drži pa, da Novozelandci v nov dan vstopijo praktično prvi. Več informacij o razlogu za napako pričakujemo v prihodnji dneh.

New Zealand Herald