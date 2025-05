Objavljeno: 13.5.2025 07:00

Prestop iz Amazonovega oblaka na lastne strežnike prihranil milijone

Podjetje 37Signals, ki je lani poročalo o milijonskih prihrankih s prehodom iz Amazonovega oblaka (AWS) na lastne strežnike, še bolj radikalno nadaljuje prehod. Letos so pretočili tudi podatke iz S3 v svoja diskovna polja, s čimer bodo privarčevali še 1,3 milijona dolarjev letno.

Lani so izračunali, da je migracija računsko zahtevnega dela z AWS na svoje strežnike omogočila skoraj dva milijona dolarjev prihrankov. Namesto 3,2 milijona dolarjev letno bodo za svojo infrastrukturo in njeno vzdrževanje odšteli le 1,3 milijona dolarjev, torej bodo v življenjski dobi prihranili 10 milijonov dolarjev.

Do letos pa so počakali z migracijo 10 PB podatkov, ki so bili shranjeni v Amazonovem S3. V Pure Storage so naročili ustrezno strojno opremo, nato pa so podatke pretočili nanjo. To je 87 odstotkov ceneje od uporabe S3, so izračunali. Trenutno plačujejo 1,5 milijona dolarjev letno, po novem pa bodo zgolj 200.000 dolarjev letno. Strojna oprema jih je stala 1,5 milijona dolarjev, računovodsko pa bodo privarčevali že takoj, ker se oprema amortizira nekaj let.

Ob tem v 37Signals venomer poudarjajo, da se oblačne storitve lahko izplačajo, a mora vsako podjetje domačo nalogo s svinčnikom in kalkulatorjem – ali pa Excelom – narediti samo. Enoznačnega odgovora ni.