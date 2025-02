Presenečenje: Microsoft je predstavil odprtokodno dokumentno podatkovno bazo

Microsoft je nekoliko presenetljivo predstavil novo in to celo odprtokodno platformo za dokumentne baze podatkov, zgrajeno na relacijski bazi PostgreSQL. Ta poteza potrjuje Microsoftovo vse večjo naklonjenost odprtokodnim rešitvam, predvsem pa željo po zadovoljevanju potreb strank po bazah podatkov tipa NoSQL.

Podatkovna baza z imenom DocumentDB je zasnovana kot popolnoma odprtokodna, brez komercialnih licenčnih stroškov ali omejitev pri uporabi in distribuciji, kar uporabnikom omogoča popolno svobodo pri prilagajanju in uporabi rešitve. Nova baza temelji na temeljih priljubljene baze PostgreSQL, MIcrosoft pa priporoča uporabo rešitve FerretDB kot vmesnika za delo z DocumentDB.

V okviru nove rešitve je Microsoft razvil tudi dve razširitvi za PostgreSQL. Prva, pg_documentdb_core, je prilagojena za optimizacijo shranjevanja in obdelave podatkov v formatu BSON (Binary JavaScript Object Notation), ki je binarna oblika serializacije JSON dokumentov. Druga razširitev, pg_documentdb_api, pa implementira operacije za ustvarjanje, branje, posodabljanje in brisanje podatkov ter omogoča funkcionalnosti poizvedb in upravljanja indeksov.

Microsoft trdi, da uporaba DocumentDB kot podatkovnega strežnika za FerretDB 2.0 prinaša tja do 20-krat hitrejše delovanje za določene delovne obremenitve v primerjavi z drugimi različicami.

Ta razvoj predstavlja pomemben korak v smeri združevanja prednosti relacijskih in dokumentnih baz podatkov ter poudarja Microsoftovo zavezanost odprtokodnim rešitvam in podpori razvijalski skupnosti. Skupni razvoj med Microsoftom, PostgreSQL in FerretDB pa nekateri vidijo tudi kot grožnjo priljubljeni bazi MongoDB, ki je skupaj s Couchbase vodil trg podatkovnih baz dokumentov NoSQL.