Prepoznavanje obrazov za sledenje okuženim

RTV Slovenija poroča, da bo Južna Koreja januarja začela izvajati pilotni projekt, ki bo s pomočjo umetne inteligence prepoznaval obraze potrjeno okuženih ljudi in jim tako sledil.

Projekt bodo izvajali v Bučeonu, enem najgosteje poseljenih mest v državi s 800.000 prebivalci, ki leži ob Seulu. 10.800 nadzornih kamer naj bi sledilo obrazom okuženih z virusom SARS‑CoV‑2 in samodejno poskušalo ugotoviti s kom vse je okuženi prišel v stik. V načrtu je tudi samodejno preverjanje, ali bo spremljani ves čas nosil obrazno masko.

Sistem naj bi razbremenil ekipo za sledenje stikom, ki to isto opravilo počne do sedaj, »ročno«. Južna Koreja sicer že ima tehnološki sistem za sledenje stikom, ki med drugim uporablja podatke o bančnih karticah, lokacijah mobilnih telefonov in posnetke nadzornih kamer. Dodatna tehnologija naj bi posnetke z nadzornih kamer obdelala v trenutku, medtem ko uslužbenci za to sedaj potrebujejo tudi po več ur. Sistem naj bi omogočal hkratno »obdelavo« desetih ljudi v petih do desetih minutah.

Seveda se marsikdo s predlaganim sistemom ne strinja, nekateri menijo, da gre za vdor v zasebnost in da bo sistem mogoče zlorabiti tudi za potrebe izven epidemije. Predstavniki mesta zatrjujejo, da vdorov v zasebnost ne bo, saj bodo strogo sledili zakonom. Ministrstvo za znanost je sporočilo, da zaenkrat ni načrtov za širitev projekta na celo državo.

Kot smo v Monitorju že velikokrat pisali, je prepoznavanje obrazov velikokrat nezanesljivo, lahko pa tudi pristransko.