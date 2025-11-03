Objavljeno: 3.11.2025 09:00

Preplah na Tinderju - aplikacije za iskanje prešuštnikov v porastu

Aplikaciji Cheaterbuster in CheatEye s pomočjo zgolj ene fotografije poiščeta osebo na platformah za zmenke.

Tovrstne storitve se oglašujejo kot pomoč pri odkrivanju nezvestobe, v resnici pa izvajajo biometrični nadzor nad zasebnimi državljani, pogosto brez njihove vednosti ali privolitve. Po poročanju 404 Media aplikacije uporabljajo tehnologijo za prepoznavanje obrazov, ki lahko s pomočjo javno dostopnih podatkov poiščejo profile na aplikacijah za zmenke in s tem domnevno razkrijejo morebitne afere. Za iskanje zadošča že ena fotografija, strošek pa znaša približno 18 ameriških dolarjev na poizvedbo.

Strokovnjaki opozarjajo, da gre za normalizacijo nadzora med posamezniki, kar vodi v nevarne prakse. Ljudje, ki na Tinderju delijo svoje slike in podatke, se sicer strinjajo s pogoji uporabe platforme, ne pa tudi s tem, da bi bili njihovi podatki indeksirani in preiskovani prek biometričnih metod. Presenetljivo je, da Tinder še ni ukrepal proti tem aplikacijam, čeprav po mnenju pravnih strokovnjakov očitno kršijo pogoje uporabe. Tehnologija za prepoznavanje obrazov naj bi imela od 90 do 99-odstotno natančnost, vendar so napake še vedno pogoste, zlasti pri slabši kakovosti fotografij.

V Evropi dotične aplikacije kršijo Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), medtem ko so v ZDA tovrstne regulacije še v povojih. Nekatere zvezne države, kot je Kalifornija, ponujajo delno zaščito prek zakonodaje CCPA, vendar to ni dovolj. Po mnenju strokovnjakov je rešitev jasna, nujno je potrebna zakonodajna ureditev. Predlogi zakonov, kot sta COPPA 2.0 in American Privacy Rights Act, bi Američanom omogočili več nadzora nad lastnimi podatki, vendar ni jasno, ali jih bo predsednik Trump, ki je letos že podpisal zakon Take It Down za odstranitev nelegalnih golih posnetkov, podprl. Na koncu pa strokovnjaki opozarjajo tudi na človeški vidik - če v razmerju čutimo potrebo po nadzoru partnerja z uporabo teh aplikacij, se moramo morda vprašati, ali ima takšno razmerje sploh še smisel.