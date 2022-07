Objavljeno: 15.7.2022 12:15

Prenosnik s procesorjem – RISC-V

Vajeni smo prenosnikov s procesorji Intel ali AMD, Applovi uporabljajo procesorje arhitekture ARM, podobno tudi nekateri ChromeBooki in celo prenosniki z Windows. Obstajajo pa še večji eksoti – za prednaročilo je na voljo prenosnik s procesorjem RISC-V.

RISC-V je peta generacija odprte procesorske arhitekture, ki jo je leta 2010 v okviru »poletnega projekta« zastavil Krste Asanović iz kalifornijske univerze. Uporabniki (razvijalci dejanskih procesorjev) zanjo ne plačujejo licence, zato je mišljena kot odprta in prosta alternativa »plačljivim« in zaprtim arhitekturam kot so x86, x64 in ARM.

Podjetji DeepComputing in Xcalibre Open sta na tej osnovi naredila testni prenosnik, ki je namenjen razvijalcem. Prenosnik ima 4-jedrni procesor, ki naj bi bil prosto nadgradljiv, varnostno enklavo (specializirani procesor ARM), grafični pospeševalnik, 16 GB pomnilnika, 256 GB shrambe in seveda – Linux. Linux je pač znan po tem, da teče na bolj ali manj vseh računalniških sistemih, med njimi je tudi RISC-V.

Prenosnik sliši na ime ROMA in je videti – kot popolnoma običajen prenosnik tipa Ultrabook. V različnih razvijalskih »paketih« je kupcem na voljo v cenah od 1000 do 5000 dolarjev.

