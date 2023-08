Prenosni televizor v kovčku

Pri podjetju LG so prepričani, da je televizija nujna oprema slehernega ljubitelja kampiranja, zato so predstavili zanimiv televizor, ki ga naokoli prenašamo v kovčku.

Naprava StandByME Go ima 24-palčni 1080p zaslon, občutljiv za dotik, ki je zaklenjen na skromnih 60Hz, zato se zdi, da je njena tisoč ameriških dolarjev visoka cena pretirana. Pri LG-ju jo opravičujejo s kovčkom, ki ščiti zaslon med prevozom in omogoča enostavno shranjevanje, ko ni v uporabi.

Televizor, čigar zaslon se lahko zavrti za 90 stopinj, ni namenjen zgolj gledanju filmov ali televizijskih nadaljevank, saj ga poganja operacijski sistem webOS, ki omogoča nameščanje in izvajanje številnih aplikacij, igranje iger in predvajanje glasbe. StandByME Go podpira Dolby Vision in Atmos ter ima štiri 20W zvočnike. Partnerstva z Apple TV, Disney, Prime Video, Spotify, Netflix in drugimi pretočnimi ponudniki bodo vsebino, prenesla v škatlo prek Wi-Fi 5, na voljo pa je tudi en HDMI vhod, ki je dobrodošel, če na taborjenju ne moremo brez igralne konzole. V kovčku je seveda še baterija, o kateri razen tega, da se polni tri ure, za zdaj ni veliko znanega. Televizor StandByME Go je na spletni strani podjetja LG že mogoče naročiti.

JtFrFkXbraE