Objavljeno: 6.11.2025 09:00

Prenosni PlayStation postal še boljši

Sony je razširil zmožnosti svoje prenosne naprave PlayStation Portal, ki zdaj podpira tudi pretakanje lastnih iger iz oblaka.

PS Portal je bil spočetka omejen predvsem na oddaljeno igranje Remote Play s pomočjo povezane konzole PlayStation 5. Kasneje je dobil podporo za pretakanje iger iz kataloga PS Plus, zdaj pa lahko uporabniki na isti način z ugasnjeno konzolo PS 5 igramo tudi izbrane digitalne igre, ki jih posedujemo v svoji knjižnici, a jih v japonski oblačni zbirki ni. Med podprtimi naslovi so Astro Bot, Borderlands 4, Final Fantasy VII Rebirth in Ghost of Yotei.

Nova posodobitev prinaša tudi prenovljen začetni zaslon z možnostjo iskanja pretočnih iger, 3D zvok, možnost nastavitve gesla za dostop do naprave in hiter vpogled v status omrežja. Poleg tega je zdaj mogoče izvajati nakupe v igri med samim pretakanjem in se pridružiti prijateljevim igram neposredno iz menija. S tem korakom se Portal vse bolj približuje prenosni igralni napravi, ki ne bi bila vezana na domačo konzolo. Ključna omejitev vseeno ostaja, za igranje še vedno potrebujemo dobro brezžično povezavo Wi-Fi!