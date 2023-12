Prelomna sodba: Google Play Store krši protimonopolno zakonodajo

Porota na kalifornijskem sodišču je včeraj zvečer po le nekaj urah posvetovanja soglasno odločila, da je Epic Games v tožbi zoper Google uspel dokazati nastanek škode zaradi Googlove zlorabe prevladujočega položaja. Googlova spletna tržnica Play Store je delovala monopolno, s čimer je kršila zakonodajo. Posledice prelomne odločitve še niso povsem jasne, bodo pa brez dvoma velike.

Google je izgubil v vseh točkah obtožnice. Sodišče bo januarja odločilo, kakšni ukrepi bodo naloženi Google, kolikšno kazen lahko pričakuje in ostale podrobnosti. Gre za eno najbolj prelomnih odločitev v zgodovini, ki je bila docela nepričakovana. Epic Games je v podobni tožbi zoper Apple dosegel pirovo zmago, to pot pa je v celoti dokazal svoje trditve. Google je zato že dejal, da se bo na razsodbo pritožil.

Glavna Epicova obtožba se je nanašala na združitev Play Stora in plačilnih možnosti v aplikacijah. Razvijalci aplikacij so morali uporabljati Googlovo rešitev za plačila, da so lahko njihove aplikacije gostovale v Play Storu. Ob tem pa jim je Google za njeno uporabo računal visoke provizije, ki so dosegale 30 odstotkov plačil.

Za Google to sicer ne predstavlja ključnega vira prihodkov, ker bistveno več zasluži z oglasi, gre pa za pomembne zneske za razvijalce aplikacij. Sedaj se lahko zgodi marsikaj, tudi da sodišče odredi, da Google dovoli več tržnic z aplikacijami na Androidu.

Med postopkom, ki je trajal od januarja, dasiravno je Epic Games tožbo sprožil že pred tremi leti, smo izvedeli marsikakšno pomembno podrobnost o Googlovem delovanju, o čemer smo redno poročali. Med drugim smo izvedeli tudi, da je imel Google vzpostavljen sistem za brisanje sporočil med zaposlenimi, če bi bilo iz njih možno sklepati o monopolnem dogovarjanju ali ravnanju. Google je torej sproti brisal dokaze.