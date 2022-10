Preklopni telefoni dosegli tržni delež 1%

Analitsko podjetje IDC pri tem ocenjuje, da bodo do leta 2026 prišli do treh odstotkov tržnega deleža.

Po letošnjih projekcijah naj bi preklopni telefoni letos dosegli 13,5 milijonov prodanih enot – od skupaj 1,352 milijard, kolikor je po celem svetu prodanih pametnih telefonov. Rast preklopnih telefonov ocenjujejo na 38,7% letno, kar se sicer sliši veliko, a vseeno bodo te naprave še nekaj let predstavljale zelo majhen tržni delež.

Trenutno sta najbolj popularna Samsungova modela Fold in Flip, a prihaja vse več naprav s strani drugih proizvajalcev, naslednji resnejši konkurent bo Xiaomijev Mix Fold 2, ki ga pričakujemo v kratkem. Veliko naprav ponuja tudi Huawei, a so vse bolj nišni igrale. Po našem mnenju so te naprave že prišle do točke, ko jih vsaj s stališča kakovosti izdelave lahko priporočimo, največja omejitev pa ostajajo visoke cene.

Se pa pričakuje tudi prihod prenosnikov s preklopnimi zasloni. Prvi modeli so počasi že na voljo, a tudi tu gre za naprave, ki bodo še potrebovale nekaj let razvoja.