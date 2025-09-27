Objavljeno: 27.9.2025 12:10

Preizkus sistema SI-ALARM velikanska polomija

Danes ob 12. uri bi se morali oglasiti praktično vsi telefoni v državi, ko so mobilni operaterji razposlali testno opozorilno sporočilo sistema za obveščanje. Test ni uspel, saj so sporočila večinoma dobili zgolj uporabniki na omrežju Telekoma Slovenija, pri drugih operaterji pa so bili rezultati mešani. Največ težav je bilo v omrežju A1.

Uradno sta scenarija, po katerih telefon ni prikazal obvestila, samo dva: bodisi je bil na območju, kjer ni omrežja, bodisi je uporabljal starejšo verzijo Applovega operacijskega sistema iOS (potrebna je nadgradnja). A v praksi je bilo precej drugače. Ljudje množično poročajo, da niso prejeli nobenega obvestila.

Po neuradnih podatkih je bila težava v omrežju A1, saj obvestila niso prejeli uporabniki A1 in drugih operaterjev (npr. Bob ali Hofer), ki gostujejo v A1. Prav tako obvestila niso prejeli nekateri uporabniki na Telemachu in T-2. Drugi uporabniki teh operaterjev so sporočila prejeli z zamudo, nekateri pa celo večkrat. Ob meji poročajo, da so bila sporočila v italijanščini, ne pa v slovenščini.

O delovanju sistema bomo podrobno pisali v naslednji številki Monitorja, ki izide v torek. Na spletni strani pa vas bomo sproti obveščali, kaj je šlo narobe in kakšne ukrepe bodo sprejeli na URSZR.

Generalni direktor URSZR Leon Behin je dejal: "Naše sporočilo je bilo pripravljeno, poslano do izvajalca, to je Telekom Slovenije, in posredovano v predvideni obliki". Za nedostavo obvestil naj bi krivdo nosil eden izmed operaterjev. Uradna pojasnila operaterjev še čakamo.

Dodatek: Velika množica uporabnikov na A1 je obvestilo prejela s skoraj štiriurno zamudo. Razlog še ni znan.