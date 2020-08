Preglednice prihodnosti bodo v treh dimenzijah

Kljub množici sodobnejših orodij danes še vedno veliko število poslovnih izračunov, dokumentov, analiz in poročil temelji na klasičnih preglednicah narejenih s programi, kot sta Microsoft Excel in Google Sheets, ki jih poznamo že desetletja. Mnogokrat pa naletimo na rešitve, kjer je problem presegel namen orodij preglednice, posledica pa so nepregledni in težko razumljivi izračuni, kjer se je uporabniku težko znajti med množico podatkov, formul in povezav.

Raziskovalci menijo, da je mogoče koncept preglednic, ki jih danes uporabljamo kot dvodimenzijske tabele na klasičnih zaslonih, močno izboljšati z uporabo tretje dimenzije s pomočjo tehnologije virtualne resničnosti. Raziskovalci univerze Coburg, Cambridge in Microsoftovega raziskovalnega oddelka Microsoft Research so nedavno predstavili konceptualno rešitev, v kateri so uporabili nekoliko spremenjene preglednice Excel in Google Sheets v kombinaciji z navideznimi očali HTC Vive Pro, tablicami Microsoft Surface Pro 4 in peresom, ki je beležilo interakcijo s preglednice z gibanjem v treh dimenzijah.

Rezultat je precej bolj pregledno delovno okolje, kjer se podatki lahko nahajajo v tabelah in celicah na več nivojih, torej na navideznih straneh nad in pod tabelo, ki je trenutno prikazana na zaslonu. Uporabniška izkušnja je precej bolj naravna kot uporaba nenehnega preklapljanja med množico zavihkov in oken. Še več, pri uporabi navidezne resničnosti lahko različne tabele ali dele tabel izločimo v nove »navidezne zaslone«, kot če bi imeli pred samo več monitorjev. Za ogled različnih tabel je dovolj, da uporabnik premakne glavo proti želenemu oknu, da ga postavi v ospredje. Za navigacijo lahko uporabljamo tako pogled, kot digitalno pisalo, ki deluje v treh dimenzijah.

Koncept prikazuje tudi nov način priprave in prikaza poveza med podatki, priprave in prilagoditve grafikonov in drugih tipičnih opravil v preglednicah, ki v dveh dimenzijah potrebujejo več korakov ali pa je celoten postopek manj pregleden. Delo v treh dimenzijah odpira tudi nove možnosti pri snovanju uporabniškega vmesnika, menujev in orodij za delo s podatki.

Avtorji navajajo še eno prednost takega načina dela: uporaba preglednic v navidezni resničnosti za želeno preglednost potrebuje precej manj fizičnega prostora na delovni mizi, kot bi bila namestitev več fizičnih monitorjev. To bi prišlo še posebej prav v časih, ko vse več ljudi dela od doma, kjer pogosto ni dovolj prostora.

Eksperimentalni projekt so avtorji opisali v posebnem znanstvenem poročilu. Za zdaj še ni nobenih namigov, da bi tehnologijo in koncept uporabili v praksi. Eden izmed razlogov je najbrž ta, da bi bila potrebna strojna oprema za tipično rabo v navideznem okolju trenutno preprosto predraga. Toda vsi vemo, da cena strojne opreme pri množični proizvodnji lahko zelo hitro močno pade. Najbrž zato ni slučaj, da je v projektu neposredno sodeloval tudi Microsoft.

AsnM7xqhNIM