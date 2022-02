Predstavljena serija telefonov Samsung Galaxy S22

Danes je bila uradno predstavljana letošnja generacija telefonov Galaxy S, ki sedaj nosi številko 22. O novih telefonih je v internet že prej »pricurljalo« bolj ali manj vse, zato presenečenj ni.

Samsung Galaxy S22 Ultra izgleda... kot Galaxy Note.

Najbolj izstopa najmočnejši model, Galaxy S22 Ultra, ki je tokrat, no…, v resnici Galaxy Note. Serija telefonov Galaxy Note je obstajala do leta 2020, ko so pri Samsungu predstavili modela Note 20 in Note 20 Ultra, nato pa so »beležnice« v letu 2021 izpustili. Galaxy S22 Ultra je torej drugačen kot dosedanji modeli Galaxy S - v tem, da ima priloženo pero S-Pen, ki se vstavi v telefon in v tem, da je oblikovanje precej bolj »pravokotno« in »oglato«, tako kot smo bili tega vajeni pri modelih Note. Naj spomnimo, da je lanski model S21 Ultra ravno tako imel podporo za pero S-Pen, vendar ga je bilo treba kupiti ločeno, pa tudi shraniti ga je bilo moč le v dodatno kupljenem ovitku. Kakorkoli – s peresom bodo lahko uporabniki na telefonu skicirali, izdelovali zapiske (vgrajena je podpora pretvorbe pisanja v besedilo) in telefon daljinsko upravljali (denimo fotografirali).

Če poenostavimo, je Galaxy S22 Ultra telefon, ki ima fotografski sklop strojno enak kot lanski model S21 Ultra (108 megapikno tipalo, do 10× zoom, vendar Samsung trdi, da naj bi zaradi programskih optimizacij in hitrejšega procesorja za strojno učenje NPU zmogel boljše fotografije v mraku), oblikovanje in pero kot pokojna serija Galaxy Note (pri čemer Samsung trdi, da je letošnje pero veliko bolj natančno in občutljivo), vključno s steklenim ozadjem, ki ga lanski S21 Ultra ni imel. Nov pa je, kot vsako leto, procesorski del.

Vsi trije modeli - Galaxy S22 Ultra, S22+ in S22.

Slednjega si delijo vsi trije modeli S22. Kot je običajno, bo Amerika deležna različice s procesorjem Qualcomm, tokrat gre za različico Snapdragon 8 Gen 1, pri nas pa bodo na voljo s Samsungovim procesorjem Exynos 2200, ki ima tokrat prvič vgrajen grafični procesor, ki je nastal v sodelovanju s podjetjem AMD. Ta temelji na arhitekturi RDNA2 in strojno podpira sledenje žarku (raytracing). Prvi testi kažejo, da naj bi bil Exynos »zaradi AMDja« grafično precej močnejši od Snapdragona, kaj to pomeni v praksi, pa bomo preverili, ko telefon(e) dobimo v preizkus.

Telefona Galaxy S22 in S22+ sta po drugi strani od zunaj zelo podobna lanskim modelom, nekaj sprememb pa je na fotografskem področju. Tako je po novem vgrajeno 50-megapikno tipalo, oba modela pa podpirata do 3× zum. Razlikujeta se v velikosti – S22 ima zaslon z diagonalo 6,1 palca (lani 6,2 palca), S22+ pa meri 6,6 palca. Ločljivost zaslonov je 1080 × 2340 pik, gre pa seveda za OLEDe s prilagodljivim osveževanjem do hitrih 120 Hz. Zaradi velikosti ima S22+ tudi močnejšo baterijo – 4500 mAh (lani 4800 mAh). Baterija S22 zmore 3700 mAh, kar je spet manj kot v modelu S21 (4000 mAh).

S22 Ultra ostaja velik 6,8 palca in ima ločljivost 1440 × 3080 pik (OLED, do 120 Hz). Kljub peresu, ki zaseda nekaj prostora, je zmogljivost baterije ostala enaka kot lani, 5000 mAh. S22 Ultra je edini, ki bo podpiral polnjenje z močjo 45 W, druga dva modela bosta ostala na 25 W. Opozoriti velja, da je razlika v končni hitrosti polnjenja med 45 W in 25 W v resnici majhna, sploh pa telefoni v skladu z novo doktrino nimajo priloženih polnilcev.

Tehnični podatki Galaxy S22 Ultra [PDF]