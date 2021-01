Predstavljen je Samsungov Galaxy S21

Na današnjem virtualnem dogodku je Samsung predstavil svojega letošnjega paradnega konja – telefonsko serijo Galaxy S21.

Telefon Galaxy S21, S21+ in S21 Ultra so nadgradnja lanskih modelov S20 in videti je, da letos prelomnih novosti ne bo. Še največjo razliko v primerjavi z lanskim modelom je pridelal model Ultra, ki ima po novem vgrajen fotografski objektiv, ki omogoča kar 10× zoom. Za relativno tanek (čeprav v primerjavi z običajnimi telefoni kar debel) telefon, je to res odličen dosežek, vendar moramo spomniti, da ga je že leto prej dosegel – Huawei, v svojem modelu P40 Pro Plus.

Pa pojdimo po vrsti. Gre za 6,2-, 6,7- in 6,8-palčne telefone z zaslonom AMOLED, ki podpirajo dinamično prilagodljivo 120 Hz osveževanje, podobno kot so to imeli že lanski modeli serije S20 (Note). Premikanje vsebine na zaslonu je zato mehko, sistem pa po potrebi, ko gibanja ni, osveževanje upočasni in s tem varčuje z električno energijo. Slednje je bilo očitno v mislih razvijalcev tudi, ko so za modeloma S20 in S20+ namenili zaslona z nekoliko nižjo ločljivostjo (1080 × 2400 pik), ki je nižja od tiste pri lanskih modelih. Le najmočnejši model Ultra ima ločljivost 1440 × 3200 pik (prepričani smo, da se v živo razlike ne bo dalo opaziti). Zasloni naj bi bili precej svetlejši kot tisti v lanskih modelih.

Strojni del je seveda nadgrajen z novima procesorjema. Kot vedno, bomo pri nas deležni »domačega« Samsungovega procesorja, tokrat bo to Exynos 2100, Američani pa bodo imeli močnejši Qualcommov Snapdragon, tokrat model 888. Oba naj bi bila hitrejša in varčnejša od lanskih modelov. V tej smeri so nadgrajene tudi vgrajene baterije, ki so nekoliko zmogljivejše od lanskih. Model S21+ ima denimo baterijo 4800 mAh, lanski model S20+ je imel baterijo 4500 mAh.

Nadgrajen je tudi fotografski del telefonov. Objektivi, ki so na zadnji strani, sedaj nekoliko drugače (lepše?) razporejeni, še najbolj izstopajo pri modelu Ultra, ki, kot rečeno, premore tudi takega z 10× povečavo. Še več, premore tudi takega s 3× povečavo, programska oprema pa med njima samodejno preklaplja. Omogočeno je tudi hkratno snemanje s sprednje in zadnje kamere, boljši naj bi bili »nočni« izdelki (za kar naj bi poskrbelo tudi novo 108 megapikno tipalo v modelu Ultra).

Zanimivo je, da bo, kot kaže, ukinjen model Note, ki ga Samsung vedno predstavi nekaj mesecev po modelih Galaxy S. Na to kaže dejstvo, da je v model S21 Ultra vgrajena podpora za pero S-Pen, s čemer je telefon postal funkcionalno enak modelom Note. S pomembno razliko – peresa ne moremo vstaviti v sam telefon, ampak za to potrebujemo dodatno ohišje.

Omenimo še prvo praktično uporabo novega brezžičnega sistema UWB (Ultra Wideband), ki ga je leta 2019 v svoj iPhone 11 prvi vgradil Apple, leto kasneje pa v Galaxy Note 20 tudi Samsung. Programski del, ki ga uporablja, so pri Samsungu poimenovali SmartThings Find. Z njegovo pomočjo (in kombinacijo s tehnologijama Bluetooth Low Voltage in seveda GPS) bo mogoče naprave Galaxy najti tudi v neposredni bližini (v sobi, denimo). Na voljo bo tudi obesek SmartTag, ki ga bo premogel omenjeno tehnologijo in s katerega pomočjo bomo lahko našli tudi »neGalaxy« naprave. Mimogrede, šušlja se, da bo še letos podoben »obesek« predstavil tudi Apple. Imenoval naj bi se AirTags.

In seveda – vse tri predstavljene Galaksije bodo imele vgrajeno podporo za omrežja 5G. Pisali smo že, da to deluje tudi pri nas, čeprav zaenkrat še v bolj »4+G načinu«.

Med predstavljenimi novostmi so tudi ušesne slušalke Galaxy Buds Pro, za pričakovati je, da jih bodo prednaročniki nekaterih modelov telefonov dobili priložene.

Mimogrede, škatla, v kateri dobimo telefon, je sumljivo tanka, nekako tako kot iPhonova, zato sumimo, da se je tudi Samsung odločil za dobavo brez priloženega polnilca. Zaradi varovanja okolja, nedvomno…