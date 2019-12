Predstavitev Huawei P40 Pro čez nekaj tednov

Objavljeno: 31.12.2019 08:45

Predsednik področja potrošniških naprav pri Huaweiju, Richard Yu, je pred kratkim potrdil, da naj bi bila modela P40 Pro in P40 predstavljena v naslednjih tednih.

Po njegovih besedah naj bi bila predstavitev v Parizu, enako kot pri trenutnem modelu P30 Pro, poudarja pa povsem novo oblikovanje. Sodeč po nekaterih renderih, ki so se v zadnjem mesecu pojavili v spletu (in o katerih smo že pisali), naj bi imel model Pro zaslon, ki bo zaobljen čez vse štiri stranice. Tako naj bi bilo ohišje s sprednje strani opazno le v vogalih naprave.

Zaslon naj bi sicer meril 6,1 palca pri navadnem modelu in 6,5 palca pri modelu Pro. Posebnost naj bi bil fotoaparat z 10-kratnim zumom, o katerim smo sicer že tudi pisali. Glavna težava teh telefonov pa seveda ostaja – Huawei na novih napravah še vedno ne sme nameščati Googlovih aplikacij. To je močno omejilo prodajo modela Mate 30 in predstavlja resno oviro za Huaweijeve naprave.