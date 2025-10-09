Objavljeno: 9.10.2025 07:00

Predstavili prvi evropski procesor z 80 jedri, ki pa bo na voljo šele čez dve leti

Evropski proizvajalec procesorjev SiPearl, ki v resnici nima svojih tovarn, temveč jih zgolj načrtuje, je uradno predstavil prihajajoči 80-jedrni procesor z evropskim poreklom. Novi čip Athena bo imel 80 jeder, a bo na voljo šele čez dve leti. Težko je pričakovati, da takrat ne bo že pošteno zastarel.

Seveda so dve leti stari procesorji in računalniki še povsem uporabni, a prodajati jih kot vrh tehnologije, je predrzno. Na Atheno čakamo že vrsto let, lani pa so iz SiPearla še enkrat sporočili, da bo zamudil še vsaj leto dni. Iziti bi bil moral že leta 2019, sedaj pa smo pri letnici – 2027.

Athena temelji na ARM-jevih arhitekturi Neoverse V1, na voljo pa bo v variantah s 16, 32, 48, 64 ali 80 jedri. Dejansko gre za čip Rhea1, ki ima 256-bitne enote SVE (Scalable Vector Extension), 61 milijard tranzistorjev, povezavo za 256-bitni pomnilnik DDR5 in 104 kanale PCIe 5.0.

Proizvajal jo bo kar tajvanski TSMC. Zelo verjetno bo zgrajen na tehnologiji N6 (7 nm), ki jo je TSMC predstavil leta 2019. Tehnologija je danes zrela, učinkovita in poceni. Dasiravno malce – stara.