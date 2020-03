Predlagano sledenje mobilnim telefonom ne bo uzakonjeno

Včeraj (ponedeljek) je nemška vlada sprejela amandma k zakonu o nalezljivih boleznih, ki je v osnovi vseboval tudi klavzulo o sledenju mobilnim telefonom. Vendar so to točko na koncu izpustili.

Pisali smo že, da novi slovenski »korona zakon« policiji dovoljuje, da državljane, ki jim je bil odrejen ukrep izolacije sledi tudi preko mobilnega telefona. Če se oseba s tem strinja. V Nemčiji so podoben člen iz zakona pred sprejemom črtali. Kot piše DW, se je zanj zavzemal Minister za zdravje in se pri tem skliceval na uspehe, ki so jih s takim pristopom zabeležili v azijskih državah (denimo v Južni Koreji), nasprotoval pa mu je Informacijski pooblaščenec.

Predstavnik slednjega je v intervjuju poudaril, da je celotna debata okoli sledenja mobilnim telefonom tako ali tako »distrakcija«, saj triangulacija mobilnih postaj ne omogoča dovolj natančnega sledenja. Sistem namreč ne more ločiti dveh uporabnikov, četudi sta narazen nekaj ulic.

Manj zasebnosti, tudi digitalne

Proti (že sprejetemu) zakonu se je Informacijska pooblaščenka izrekla tudi pri nas. Mojca Prelesnik meni, da gre »resen poseg v temeljno ustavno pravico posameznikov do komunikacijske zasebnosti in varstva osebnih podatkov«. Kritična je bila tudi do člena 103, ki širi pooblastila Policije: gre za »za širitev pooblastil policistov do te mere, da lahko zajamejo potencialno celotno prebivalstvo Slovenije in v praksi pomenijo vzpostavitev policijske države«.

Dodano:

Kot poroča STA, je stranka SMC sporočila, da so "iz protikoronskega zakonskega paketa na pobudo SMC umaknili 104. člen, ki bi policistom dajal pooblastilo za sledenje posameznikom brez odredbe sodišča". "Takšnih posegov v temeljne ustavne pravice posameznikov nismo mogli dovoliti," so zapisali.

Minister Hojs je sicer včeraj dejal - "Če kdo misli, da strokovnjaki na teh področjih ne vedo dovolj, naj to sporoči poslancem, ki bodo odločali o tem zakonu. A s tem drastično znižujemo pooblastila policije za zajezitev epidemije.".