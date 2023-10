Pred Flipper Zero niso varni niti telefoni z Androidom niti računalniki z Windows

S priljubljeno hekersko napravo za začetnike Flipper Zero lahko po novem napadamo tudi telefone in računalnike s sistemoma Android in Windows.

Nekaj dni nazaj je bila izdana posebna strojna programska oprema za napravo Flipper Zero, ki je z znanjem tujih avtorjev omogočala napad na telefone iPhone in tablice iPad s spam sporočili, poslanimi prek povezave Bluetooth. Ker so na ta način lahko čisti začetniki popolnoma zaklenili ciljano napravo, so bili jabolčni privrženci deležni posmeha s strani nasprotnega tabora, uporabnikov telefonov z Googlovim operacijskim sistemom Android. Smeh je zamrl, ko se je pojavila nova verzija programske opreme Xtreme, ki zna napasti tudi telefone z Androidom in računalnike z Windows.

Ko je programska oprema Xtreme nameščena, se začne napad z zagonom aplikacije BLE Spam in izbiro ustreznega napada. Za napad na naprave z Androidom je na primer treba izbrati Android Device Pair. Ko je napad aktiviran, se na napravah Android v dosegu hekerskega pripomočka Flipper Zero začnejo pojavljati obvestila. Na računalnikih z operacijskim sistemom Windows je napad manj moteč, saj se obvestila pojavljajo le v sistemskem oknu, namenjenem zanje. Čeprav napad ne vključuje zlonamerne vsebine, gre vseeno za večjo nevšečnost. Napravo, preplavljeno s pojavnimi okni je praktično nemogoče uporabljati. Edini način za zaščito pred napadom je izklop povezave Bluetooth.