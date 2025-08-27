Pozor, AMD-jevi procesorji se žgejo

Lastniki AMD-jevih procesorjev Ryzen X3D se čedalje bolj množično pritožujejo, da njihovi procesorji v najboljšem primeru zgolj odpovedo, v najslabšem pa se pri tem še pošteno zasmodijo. Za zdaj je največ težav s procesorjem 9800X3D na ASRockovih ploščah.

Na Redditu so našteli 157 primerov težav s konkretnim modelom procesorja in različnimi ASRockovimi ploščami. AMD-jeva David McAfee in Travis Kirsch sta okrivila proizvajalce matičnih plošč, ki da se niso držali AMD-jevih specifikacij. Ti so že v preteklosti spremenili privzete nastavitve napajanja proti višjim, da so iz procesorjev iztisnili še kakšen vat ali flops. Z najzmogljivejšimi procesorji pa je to lahko že preveč.

Podnožje AM5 je imelo nekaj težav že ob izidu pred dvema letoma, ko so čipi Ryzen 7000 X3D doživeli tudi fizične poškodbe, in sicer so se zvijali na dnu. Tudi tedaj je AMD okrivil previsoke napetosti na matični plošči, proizvajalci pa so nato s posodobitvami BIOS-a te omejili. Za najnovejše težave popravkov še ni, zato se za zdaj velja izogibati nesrečni kombinaciji.

Ob tem AMD ni pozabil omeniti, da bi lahko bile težave tudi zaradi daljše življenjske dobe podnožja, zaradi česar se lahko dogodijo tudi zelo ekstremne kombinacije, kot so novi procesorji na zelo starih ploščah. Starejši AM4 je bil še ekstremnejši primer, saj lahko na ploščo iz leta 2017 še vedno posadimo aktualni Ryzen 5 5500X3D, a tudi AM5 gre po podobni poti. AMD nas torej med vrsticami prepričuje, da je hitro zastarevanje podnožij nujno – s tem pa vsakokratna zamenjava plošče, procesorja in po možnosti še pomnilnika.