Povpraševanje po procesorjih naj bi drastično upadlo

Direktor največjega kitajskega proizvajalca procesorjev pravi, da je povpraševanje predvsem na kitajskem drastično upadlo.

Zhao Haijun, direktor podjetja Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), je povedal, da imajo proizvajalci telefonov zalog za pet mesecev in so tako upočasnili nova naročila. Padec naj bi bil zaznan tudi pri prodaji osebnih računalnikov in drugi domači elektroniki, pozna pa se tudi vojna v Ukrajini. Pri tem je povedal, da je povpraševanje najbolj padlo na kitajskem, za kar naj bi bila kriva nova zaprtja, povezana s COVID-19.

Podjetje SMIC je imelo sicer odlične poslovne rezultate, zabeležili so 1,84 milijard dolarjev prihodkov in 447 milijonov dolarjev profita.