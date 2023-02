Povečanje vlaganj v prodajo in avtomatizacija financ

Pri Gartnerju so izvedli zanimive raziskave, ki nakazujejo, kako se bodo podjetja odločala vlaganja v posamezna področja delovanja podjetij, gledano skozi perspektivo finančnih direktorjev, ki dejansko nadzorujejo proračune.

Dobra novica je, da je med več kot 300 anektiranimi direktorji financ kar 73% potrdila, da bodo v letu 2023 povečali proračune, kar polovica od tega za 10% ali več glede na lansko leto. Največji skok v načrtovani porabi je na področju prodajnih funkcij v podjetju. Tu le 11% podjetij pričakuje zmanjšanje vlaganj.

Na drugem mestu je celotno področje IKT, kjer bo rast porabe zagotovilo 66% vprašanih. Na tretjem mestu je področje nabave in logistike. Zaradi tovrstnih prioritet pri Gartnerju ocenjujejo, da bo leto 2023 zaznamovano kot leto, kjer podjetja iščejo priložnost za večjo učinkovitost, še posebej v nabavno-prodajnem ciklu. Razlog gre najbrž iksasti v težavah, ki so jih vsa podjetja občutila zaradi zastojev in podražitev na področju logistike v preteklih dveh letih, zato se vse bolj odločajo za bolj prilagodljive strategije na teh področjih.

Še bolj zanimivo pa je spremljati, kaj se bo dogajalo v naslednjih letih. Pri Gartnerju na podlagi raziskave ugotavljajo, da lahko pričakujemo korenito spremembo v strategiji, kako bodo podjetja v bodoče skrbela za upravljanje financ. V ospredje prihaja avtomatizacija tega sektorja, kjer bo informacijska tehnologija v ospredju. Digitalizacija, avtomatizacija, umetna inteligenca, prilagodljivost in agilnost so ključna področja, kamor bodo vlagala podjetja za spremembo načina vodenja financ.

Raziskava družbe Gartner napoveduje, da se bo to zgodilo verjetno hitreje, kot bi pričakovali. Do leta 2025 naj bi se bistveno spremenilo že okoli 40% vseh vlog in delovnih mest v finančnih službah. Tradicionalna znanja iz področja financ bodo sicer še naprej cenjena, toda v ospredju bodo znanja iz sfere digitalizacije poslovanja. Kar 80% novih zaposlitev naj bilo povezanih s temi novimi vlogami, ki so še v nastajanju.