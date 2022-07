Potrošniške organizacije proti Googlu zaradi nadzora

Evropske potrošniške organizacije pripravljajo skupni nastop proti Googlu, ki očitajo zavajanje uporabnikov pri registraciji za uporabo storitev. Trdijo, da Google z manipulativnim postopkom uporabnike zapelje v strinjanje z deljenjem podatkov z gigantom.

Pri registraciji računa pri Googlu, ki je roko na srce nujno potreben za uporabno večine Googlovih storitev v polnem obsegu, lahko uporabnik izbere, koliko podatkov želi deliti s podjetjem. A medtem ko je možnost za največji obseg deljenja prikladno dostopna z enim klikom, se je treba za izogib z desetimi kliki prebiti pet deset korakov. To je nepošteno, trdijo organizacije z BEUC (European Consumer Organisation) na čelu. Članice BEUC iz Slovenije (Zveza potrošnikov), Češke, Grčije, Norveške, Francije so proti Googlu vložile pritožbe zaradi domnevne kršitve GDPR, na Švedskem, Danskem in Nizozemskem pa bodo to še storili. Nemci so se pritožili tudi Googlu.

To ni edina bitka, ki jo BEUC bije z Googlom. Leta 2018 so se pritožili zaradi sledenja uporabnikom, kar krši GDPR. Postopek vodi irski informacijski pooblaščenec, ki je februarja 2020 začel preiskavo. Rezultate pričakujejo še letos.

ZPS