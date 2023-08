Potrjeno: čez dva tedna predstavitev novega iPhona 15

Apple je uradno potrdil, da bo naslednji veliki dogodek 12. septembra. Kot smo že tradicionalno navajeni, se tudi to jesen obeta predstavitev nove verzije iPhone 15, hkrati pa še novih ur Apple Watch. Govoric o tem, kakšen bo novi iPhone 15, ne manjka.

Letošnji dogodek se imenuje Wunderlust in se bo odvijal v Apple Parku. Ker je logotip na vabilu obarvan sivo, modro in črno, pričakujemo tudi nove telefone v teh barvnih kombinacijah. Medtem ko bosta iPhone 15 in iPhone 15 Plus bržčas podobna štirinajstici, le da bosta imela na vrhu zaslona Dynamic Island. Več neznank obkroža iPhone 15 Pro in Pro Max, ki se jima obeta ohišje iz titana, tanjši obrob okoli zaslona, boljša kamera in – o tem govori ves svet – USB-C. Evropska unija je uspela Apple prisiliti v integracijo priključka USB-C.

Več bo znanega čez dva tedna, o čemer vas bomo sproti obveščali.