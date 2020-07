Potrjen predlog zakona – podlaga za uvedbo aplikacije za sledenje

Po poročanju STA je odbor DZ za delo z manjšimi popravki potrdil predlog zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val koronavirusa, ta daje tudi podlago za uvedbo aplikacije za sledenje stikom z okuženimi.

Opozicija je sicer to podlago želela črtati iz zakonskega besedila, kar ji ni uspelo, zato napoveduje ustavno presojo. V predlogu četrtega protikoronskega zakona je pravna podlaga za vzpostavitev in delovanje mobilne aplikacije, katere namen je obveščanje o stikih z okuženimi in osebami v karanteni. Kot je povedal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj bo uporaba aplikacije obvezna za tiste v karanteni in za potrjeno pozitivne, za ostale državljane pa prostovoljna.

V zakonodajnopravni službi DZ so do določb glede aplikacije kritični. Pravnica državnega zbora je pojasnila, da predlagana zasnova temelji na napačnem izhodišču, torej da ne gre za obdelavo osebnih podatkov. Pravi, da aplikacija kljub anonimnosti temelji na obdelavi osebnih podatkov oseb, za katere bo uporaba pač obvezna.

Pri Monitorju se sicer raje spustimo v tehnične podrobnosti, ki jih pa v tem primeru ni. Aplikacija ni pripravljena, nič se še ne ve, kdo bi jo pripravil, koliko časa bi to vzelo in koliko denarja bi stal razvoj. Za občutek omenimo nemško aplikacijo, ki naj bi bila med boljšimi. Za njen razvoj so porabili 20 milijonov evrov, mesečni stroški vzdrževanja sistema pa so okoli 3 milijone evrov.

Pri tem velja omeniti še raziskavo univerze v Oxfordu, po kateri naj bi tovrstne aplikacije bile koristne šele pri 60% pokritosti prebivalstva. To je približno enak delež, kot je delež uporabnikov pametnih telefonov pri nas – otroci in starejši pač nimajo telefonov, bodisi imajo klasične mobilne telefone. Tudi med tistimi 60% slovenskih uporabnikov s pametnimi telefoni je vprašanje, kolikšen delež teh naprav bo lahko uporabljalo aplikacijo – ko in če bo ta seveda pripravljena.

Bralec je tudi opozoril na aplikacijo britanske vlade, za katero naj bi porabili slabih 12 milijonov funtov, arhiv s kodo za aplikacije za iOS in Android je na voljo na spletišču GitHub - čeprav že dva tedna ni bilo aktivnosti.