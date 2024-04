Objavljeno: 4.4.2024 05:00

Potres na Tajvanu bo vplival na trg čipov

Včerajšnji potres na Tajvanu bo imel posledice tudi za proizvodnjo čipov, njihov obseg pa še ni znan in je odvisen od škode, ki je nastala v tovarnah. Potres z magnitudo 7,4 je imel epicenter na vzhodu Tajvana, zato je najbolj prizadel njegov vzhodni del, medtem ko so TSMC-jeve tovarne na severu in zahodu otoka.

TSMC je najpomembnejši proizvajalec čipov na otoku in predstavlja strateško pomembnega dobavitelja za ves svet. Ob potresu je tako kot konkurenčni United Microelectronics za krajši čas ustavil proizvodnjo, zaposlene pa evakuiral. Kasneje so se ti vrnili na delo, a izpad proizvodnje bo imel posledice.

Proizvodnja čipov je zapleten visokotehnološki postopek, ki terja za posamezne faze tudi vakuum in se ga ne more prekiniti. Vsaka prekinitev pomeni izmet rezin. Še večji problem so vibracije, ki uničijo cele šarže, saj pri nanometrski natančnosti povsem podrejo litografijo. TSMC je na primer ocenil, da jih bo potres stal vsaj 60 milijonov dolarjev.

Obseg škode še ni znan in ga bodo podjetja lahko ocenila šele v naslednjih dneh. Odvisen je tudi od tega, kako daleč po dobavni verigi bo pronical. Tajvan je sicer vajen potresov, a je bil tokratni najmočnejši po letu 1999. V tem času pa je Tajvan postal polprevodniška velesila.

Asia Financial