Pošta Slovenije bo dostavljala z robotom

Pošta Slovenije je stopila na pot logistične prihodnosti in začela testiranje avtonomnega dostavnega robota, ki bo v prihodnosti pošiljke dostavljal tudi popoldan.

Slika: Finance

Namen projekta Pošte Slovenije je povečati učinkovitost dostave, zmanjšati stroške in obenem izboljšati uporabniško izkušnjo. Po poročanju časnika Finance ima robot, ki ga trenutno testirajo, kompaktne dimenzije, kar mu omogoča enostavno manevriranje tudi na ozkih ulicah mestnih središč in med stanovanjskimi bloki. Naprava naj bi bila posebej uporabna v urbanih območjih, kjer je tradicionalna dostava pogosto ovirana zaradi prometa in parkirnih težav. Preizkus vključuje realne dostavne poti in preverjanje, kako se robot spopada z različnimi urbanimi izzivi. Ključen poudarek je na povečani fleksibilnosti, cilj projekta pa omogočiti dostavo izven običajnega delovnega časa, s čimer bi uporabniki lahko prejeli pakete tudi v popoldanskih ali večernih urah.

Tehnološka inovacija sledi svetovnim trendom v logistiki, kjer avtomatizacija in robotika že uspešno dopolnjujeta človeško delo. Pošta Slovenije s tem korakom zmanjšuje stroške in odgovarja na potrebe sodobnih uporabnikov, ki si želijo hitrejšo in časovno bolj prilagodljivo dostavo.