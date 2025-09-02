Objavljeno: 2.9.2025 07:00

Posodobitev Windows 11 ni kriva, kdo je torej kriv za izginjanje podatkov na SSD-jih?

Zadnja posodobitev za Windows 11 je bila obtožena, da kvari podatke na SSD-jih, ki so sorazmerno polni. Microsoft in Phison sta porabila več tisoč ur, da bi napako zmogla reproducirati, a sta na koncu zaključila, da povezave med dogodkoma ni. Tako ostaja razlog za težave s podatki, ki so jih nekateri uporabniki doživljali, še naprej neznanka.

Prvi so se o domnevni povezavi razpisali in razgovorili tehnološki vplivneži – da, tudi takšen poklic ostaja – na YouTubu in TikToku. Ugotavljali so, da se podatki kvarijo in logični pogoni izginjajo ob uporabi SSD-jev s krmilniki podjetja Phison. Napaka naj bi se pojavila takoj po namestitvi popravkov, osumljena sta bila KB5063878 in KB5062660, za Windows 11. Splet dejavnikov je bil zelo specifičen: premik 50 GB ali več podatkov na SSD-ju, ki je vsaj 60-odstotno zaseden.

Izginjanje podatkov je ena najresnejših težav, zato sta tako Phison kot Microsoft hitro začela preiskovati dogodke. Phison je po desetih dneh, 2200 ciklih in 4500 urah poizkušanja sporočil, da napake nikakor niso mogli poustvariti. Microsoft je nekaj dni pozneje dejal, da med avgustovsko posodobitvijo in domnevnimi izgubljenimi podatki ni povezave.

To ni tako zelo neverjetno, saj na internetu poročil o težavah ni bilo ogromno, kot bi pričakovali ob resni napaki v posodobitvi, temveč so bila precej skoncentrirana. Pritožil se ni niti noben veliki institucionalni uporabnik SSD-jev. Precej verjetneje gre torej za slabo serijo SSD-jev in nekaj nesreče, da je dovolj ljudi istočasno na internetu potožilo o odpovedih.