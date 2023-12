Posodobitev Windows 11 je upočasnila računalnike

Po nedavni posodobitvi Windows 11 23H2 so nekateri uporabniki poročali o zmanjšani zmogljivosti svojih računalnikov.

Na uradnih kanalih podjetja Microsoft je mogoče zaslediti plaz pritožb glede upočasnitve računalnika z operacijskim sistemom Windows 11 po nadgradnji 23H2. Slednja med drugim prinaša tudi umetno inteligentnega pomočnika Copilot, ki bi lahko bil del težav. Microsoft je postregel z začasno rešitvijo, ki vključuje ponovno nastavitev Windows Defenderja v konzoli Powershell, v katero vnesemo ukaza:

Set-ExecutionPolicy Unrestricted

Get-AppxPackage Microsoft.SecHealthUI -AllUsers | Reset-AppxPackage

Postopka s tem še ni konec. Po ponovnem zagonu računalnika moramo v nastavitvah BIOS-a omogočiti tudi virtualizacijo CPU. Natančni koraki zanjo se razlikujejo glede na matično ploščo in procesor v prizadetem računalniku. Znova ugasnemo računalnik ter ga ponovno prižgemo ter v nastavitvah operacijskega sistema zagotovimo, da je pod Core Isolation omogočena vrednost Memory Integrity. Microsoft pravi, da bo to omogočilo varnost virtualizacije in odpravilo vse težave z zmogljivostjo, povezane s posodobitvijo Windows 11 23H2. Uporabniki pravijo, da je rešitev prava in njihovi računalniki po izvedenem postopku delujejo tako dobro kot pred posodobitvijo operacijskega sistema.