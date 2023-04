Poslovna programska oprema SAP bo podobna človeku - s ChatGPT

Nemško podjetje SAP je razkrilo, da bodo nove različice tudi pri nas priljubljene poslovne programske opreme uporabljale tehnologijo OpenAI ChatGPT, ki bo uporabnikom aplikacije zagotavljala človeku podobne odgovore na vprašanja.

Podjetje za poslovno programsko opremo SAP je v prvem četrtletju poročalo o prihodkih, ki so zahvaljujoč rasti oblačnih storitev presegli pričakovanja analitikov. Rast podjetja je predvidena tudi v prihodnje, predvsem po zaslugi integracije pogovornega robota ChatGPT v poslovno okolje programske opreme SAP.

SAP, ki je januarja napovedal zmanjševanje stroškov in krčenje števila zaposlenih, je preoblikovanje na področju organizacije za letos zaključil. Povsem druga zgodba velja za njihov istoimenski programski izdelek. Nemci bodo vanj vključili moč umetne inteligence. Izvršni direktor Christian Klein pravi, da so ChatGPT preučevali že dlje časa in razvili več kot 50 uporabnih primerov uporabe umetne inteligence v poslovnem okolju s programsko opremo SAP, ki jih bodo uporabnikom predstavili maja, na konferenci Sapphire.